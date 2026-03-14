Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin kaza anı kamerada
Tekirdağ'da sık sık kazaların meydana geldiği yol ayrımında otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Rumeli Mahallesi 23 Nisan Bulvarı, Çağlayan Sokak ve Kumru Caddesi’nin kesiştiği yol ayrımında meydana geldi. Kumru Caddesi’nden gelen E.Y. idaresindeki otomobil ile Çağlayan Sokak’ta seyreden U.C.Ş.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kaza sonrası devrilerek yere savrulan motosikletin sürücüsü U.C.Ş. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.