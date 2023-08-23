Tekirdağ'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 10 koyun telef oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 10 koyun telef oldu, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 10 koyun telef oldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 10 koyun telef oldu, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı-Müsellim yolu 1. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. idaresindeki 59 NF 549 plakalı otomobil, önüne çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 10 koyun telef oldu. Yaralanan sürücü ise araç içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araçtan çıkarılarak ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Yolda trafik güvenliğini sağlayan polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı