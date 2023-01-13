Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolu üzeri Çorlu Çevreyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Çerkezköy istikametinden Ergene istikametine sapan Yulaflı Mahallesi Muhtarı Mehmet Gün idaresindeki 59 ZC 296 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayganlaşan zeminde yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü Yulaflı Muhtarı Gün, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhtar Gün’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.