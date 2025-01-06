Tekirdağ'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe OSB mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Ö.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

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Kaza sonrası sürücü ve otomobilde bulunan 1 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.