Tekirdağ'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe OSB mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Ö.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kaza sonrası sürücü ve otomobilde bulunan 1 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.