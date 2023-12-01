Tekirdağ'da otomobile silahlı saldırıya 5 tutuklama

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir araca düzenlenen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Çerkezköy ilçesinde Karacan Sokak’ta 55 ADV 790 plakalı aracı ile seyir halinde olan V.Ç., tanıdıkları olduğunu iddia ettiği E.D. C.D. ve İ.Ö’yü aracına almış, bir süre ilerledikten sonra otomobile, motosikletli kar maskeli kimliği belirsiz 2 kişi tarafından kurşun yağdırılmıştı. V.Ç. olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, kurşunların isabet ettiği E.D. C.D. ve İ.Ö. yaralanmıştı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kümeevler mevkiinde ikamet ettikleri belirlenen firarilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel’in yürüttüğü operasyonda otomobile ateş açan B.F. isimli şahıs ile, silahlı saldırı olayının azmettiricisi olduğu iddia edilen, silahı veren ve kaçmalarına yardım eden B.D., E.D. ve Ö.D. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün titiz çalışması sonucu olaydan 48 saat geçmeden kıskıvrak yakalanmıştı.

Olayda kar maskeli şekilde motosikleti kullanan ve firarda olan olayın son şüphelisi İ.K. ise polis ekipleri tarafından Çerkezköy’de saklandığı yerde sabah saatlerinde kıskıvrak yakalandı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde günler süren sorgularının ardından 5 şüpheli Çerkezköy Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.