Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü olay yerinden kaçtı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, ilçeden geçen sahil yolu üzeri Barış ve Özgürlük Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen ve henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 33 AEZ 55 plakalı araç, o yoldan karşıya geçmeye çalışan Ömer Faytoncu’ya (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Faytoncu metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, otomobilin çarptığı Faytoncu’nun hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Hayatını kaybeden Faytoncu’nun cansız bedeni savcılık incelenmesinin ardından hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri de olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.