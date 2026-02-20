Tekirdağ'da otomobille çarpışan bisikletlinin yaralandığı feci kaza kamerada
Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışarak sürüklenen bisikletin sürücüsünün yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Rumeli Mahallesi 23 Nisan Bulvarı ile Kumru Caddesi sapağında meydana geldi. Kumru Caddesi istikametine seyreden Ç.Ö. idaresindeki otomobil ile Çağlayan Sokak’ta seyreden R.K.’nin kullandığı bisiklet yol ayrımında çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan bisikletin sürücüsü R.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.