Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamera
Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Tekirdağ Çorlu’da otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Çarşı istikametine seyreden Muhammed A.’nın (22) kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen ve Bahçelievler bağlantılı sokağa dönüş yapan bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten fırlayan sürücü Muhammed A. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.