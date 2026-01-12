Tekirdağ'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hayrabolu-Malkara il yolu üzerinde Karababa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu yönünden Malkara istikametine seyir halinde olan 22 AEK 072 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 VS 5112 plakalı kamyonetin karşılıklı ve yandan çarpışması sonucu çift taraflı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

Kazada 22 AEK 072 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde yolcu olarak bulunan T.D. ile P.D. yaralanarak Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan 34 VS 5112 plakalı kamyonetin sürücüsü N.G. ise kazada hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 23. Trafik Jandarması ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.