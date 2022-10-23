Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’da otomobille motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Muratlı Kültür Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Tamer H. idaresindeki otomobil ile ters yönden geldiği ileri sürülen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi yere savruldu. Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.