Tekirdağ'da park cinayetinde sanıklar hakim karşısına çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir genci bıçaklayarak öldüren 2 sanık, yargılandıkları davada hâkim karşısına çıktı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan sanıklar O.I. (21) ve N.C.A. (20) ile maktulün annesi Melis ve babası Uğur Fandos’un yanı sıra taraf avukatları da katıldı.

Sanıklardan O.I. savunmasında, olay gecesi parkta arkadaşlarıyla alkol aldıkları sırada karşı tarafın kendisine küfür ettiğini öne sürerek, "Efecan’ı öldürmek gibi bir düşüncem yoktu. Zaman zaman yanımda bıçak taşıyordum. Alkolün etkisiyle olay anında tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

Sanık N.C.A. ise ifadesinde, "O.I. bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ben de Efecan’ın yanına gidip durumunu sordum. O şokla ben de bacağından bir kez bıçakladım" şeklinde konuştu.

Anne Melis Fandos duruşmada sanıklara tepki göstererek, "En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Baba Uğur Fandos ise, "Çocuğum insanlarla tartışıp küfür edecek birisi değildi. Bu işin peşini bırakmayacağız, en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Tanık A.A., olay anında Efecan’ın yanında olduğunu belirterek, "Efecan karşı tarafa sözlü bir tepki vermedi" dedi. Tanık E.U. da, sanık O.I.’nın doğrudan yanlarına gelerek Efecan’ı bıçakladığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Nisan’a erteledi.

Olay Ekim 2024’te meydana geldi. Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi’ndeki Barış Manço Parkı’nda iddiaya göre, O.I. ve N.C.A., parkta oturan Efecan Fandos’un yanına giderek henüz bilinmeyen sebeple genci bıçakladı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro ekiplerince yakalanan iki sanık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.