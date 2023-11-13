Tekirdağ'da parkta silahlı saldırı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde parkta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da parkta silahlı saldırı: 2 yaralı
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde parkta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs parkta alkol alan V.G. ve U.G.’ya tabanca ile ateş açarak kayıplara karıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan U.G. ve

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

sol bacağından yaralanan V.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 3 adet 7.65 çapında boş kovan ele geçirdi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.