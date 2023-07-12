Tekirdağ'da pazar çıkışında kaza: Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde semt pazarı çıkışında otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde semt pazarı çıkışında otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi üzerinde semt pazarı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. (19) idaresindeki otomobil, 12 yaşındaki E.K. isimli bisikletli kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kıza ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı çocuk, daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi.
Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.