Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG'nin sosyal medya üzerinde propagandasını yaptığı öne sürülen şüphelilere düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG’nin sosyal medya üzerinde propagandasını yaptığı öne sürülen şüphelilere düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma yapıldı. Polisin titizlikle yaptığı çalışmalarda, sosyal medya siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik olarak Çerkezköy, Şarköy, Kapaklı, Çorlu ve Ergene ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 1 adet tabanca, 54 adet fişek, 80 adet uyuşturucu hap, 1 adet örgütsel içerikli kitap, 4 adet flaş bellek ele geçirildi. Operasyonda, 6 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 kişi tutuklandı