Tekirdağ'da polis ekipleri bu kez sadece kadınları durdurdu

Tekirdağ’da Bölge Trafik ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sadece kadın sürücüleri durdurarak, onlara karanfil hediye etti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında alışılmışın dışında bir uygulamaya imza attı. Kent genelindeki kontrol noktalarında bu kez sadece kadın sürücüler durduruldu. Ancak herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Bunun yerine polis ekipleri, kadın sürücülere karanfil takdim ederek günlerini kutladı.

Karşılarında trafik polislerini görünce şaşıranan kadın sürücüler, cezai işlem beklerken ellerinde çiçeklerle karşılaşınca mutluluklarını dile getirdi. Kadın sürücüler, polis ekiplerinin bu özel jestinden dolayı teşekkür ederek günlerinin anlam kazandığını belirtti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yapılan etkinliğin kadınların toplumdaki değerine dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini belirterek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.