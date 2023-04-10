Tekirdağ'da polis haftası kutlanıyor: Çocuklarla eğlenceli vakit geçirildi
10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ'da polis ekipleri, çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.
10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ’da polis ekipleri, çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.
Polis haftası Tekirdağ’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Tekirdağ Neşe Erberk Anaokulunda 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Toplum Destekli Polislik Şube, Trafik Denetleme ve Önleyici Hizmetler Büro Amirliği Ekipleriyle birlikte geleceğin teminatı çocuklara polislik mesleğini anlatıp çocuklarla eğlenceli vakit geçirildi.
10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Kapaklı Belediyesi anaokulunda eğitim gören öğrenciler ve okul öğretmenleri tarafından Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ziyaret edilerek burada görev yapan polis memurlarının polis haftası kutlandı. Tekirdağ il genelinde polis haftası çeşitli etkinliklerle devam edecek.