Tekirdağ'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor

Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 8 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, TOKİ uygulama noktasında yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir ticari taksi içerinde yolcu olarak bulunan B.Z. isimli şahıs hal ve hareketlerinden şüphelenilerek herhangi bir madde kullanıp kullanmadığı sorulduğunda üzerinde bulunan eroin maddesini görevli memurlara teslim etti. Şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Çerkezköy İlçesi Bağlık Mahallesi sayılı ikamette F.B.’den 1 kilo 176 gram kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum Folyo rulosu, 1 adet kağıt havlu peçete rulosu, 1 adet metal makas, 1 adet aseton ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak işlem başlatıldı.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Hıdırağa Mahallesi Ahmet Bey Bayırı civarında durumundan şüphelenerek durdurulan A.K isimli şahıstan daralı 2.45 gram eroin, Ö.M.’den ise 10 gram eroin ele geçirildi. Şahıslar, hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem başlatıldı.

Narkotik Şube ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi TOKİ polis uygulama noktasında yapılan uygulaması sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda şeffaf poşet içerisinde daralı 51,5 gram skunk maddesi bulunarak el konuldu. Olaya ilişkin A.D. ve B.A. yakalanarak gözaltına alındı. B.A isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 20 adet 7.65 mm. çapında fişek, 18 adet 9 mm. çapında fişek ve 1 adet 5,56 mm. çapında fişek bulunarak el konuldu. A.D isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjör bulunarak el konuldu.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Kapaklı İlçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda F.G. isimli şahsın, Bahçelievler Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada neticesinde 20 gram metafetamin maddesi, toplamda 690 TL para, çok sayıda uyuşturucu madde fişeklemede kullanıldığı değerlendirilen kesilmiş alüminyum folyo parçaları ile tuşlu telefonu ele geçirildi. Evde bulunan F.G., D.K. ve G.B. isimli şahıslar yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı.