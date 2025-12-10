Tekirdağ'da porsuk ve kaya sansarı görüntülendi

Tekirdağ’da yaban hayatı gözlemleri kapsamında ormanlık alana kurulan fotokapana gece saatlerinde besin arayışındaki bir porsuk ile kaya sansarı yansıdı.

Tekirdağ’ın kırsal ve ormanlık alanlarında yapılan yaban hayatı izleme çalışmalarında dikkat çekici görüntüler elde edildi. Gece yarısı aktif olan ve genellikle insanlardan uzak yaşamayı tercih eden porsuk ile çevik yapısıyla bilinen kaya sansarı, aynı bölgede kurulan fotokapan tarafından görüntülendi.

Yaban hayatı gözlemcisi Erim Başkütük yaptığı açıklamada, "Yaban hayatı benim için özel bir alan ve ona saygı duydukça geleceğimizin de daha güzel olacağını düşünüyorum. Bu kez fotokapanıma gece yarısı besin arayan bir porsuk ve kaya sansarı takıldı" dedi.

Uzmanlar, porsuk ve kaya sansarı gibi türlerin görüntülenmesinin Tekirdağ’daki doğal yaşamın halen canlı ve çeşitli olduğunun önemli bir göstergesi olduğunu vurguluyor.