Tekirdağ'da poyraz etkili oluyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle Tekirdağ kıyılarında deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

Tekirdağ'da poyraz etkili oluyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle Tekirdağ kıyılarında deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

Poyraz fırtınasının şiddetini artırmasıyla çok sayıda gemi Tekirdağ açıklarına demirlemek zorunda kaldı. Balıkçı tekneleri ise olumsuz hava şartları nedeniyle limana dönerek seferlerini durdurdu. Fırtınayla beraber oluşan dalgaların kıyılara vurması sonucu sahillerde kızıl yosun yoğunluğu dikkat çekti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb