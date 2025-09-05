Tekirdağ'da poyraz etkili oluyor
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle Tekirdağ kıyılarında deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.
Poyraz fırtınasının şiddetini artırmasıyla çok sayıda gemi Tekirdağ açıklarına demirlemek zorunda kaldı. Balıkçı tekneleri ise olumsuz hava şartları nedeniyle limana dönerek seferlerini durdurdu. Fırtınayla beraber oluşan dalgaların kıyılara vurması sonucu sahillerde kızıl yosun yoğunluğu dikkat çekti.