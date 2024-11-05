Tekirdağ'da poyraz fırtınası etkili oluyor: Kızıl yosunlar gelmeye devam ediyor

Tekirdağ'da poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da poyraz fırtınası etkili oluyor: Kızıl yosunlar gelmeye devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’da poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ’da günlerdir devam eden poyraz fırtınası, kıyılarda dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Rüzgarın etkisiyle sahile vuran kızıl yosunlar, bölgede yer yer geniş alanları kapladı. Bu doğa olayı, yerli halkın ilgisini çekerken, fırtına kıyıdaki teknelerin denize açılmasına da engel oldu. Özellikle büyük yük gemileri Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında demirlerken, balıkçı tekneleri şiddetli poyrazın getirdiği dalga yüksekliği ve güvenlik gerekçesiyle limanda bekletildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
haberici1-fll
haberici1-fll
haberici1-fll
haberici1-fll

Fırtınanın yarın da etkisini sürdüreceği öğrenildi.