Tekirdağ'da poyraz nedeniyle üç ilçede denize girmek yasaklandı

Tekirdağ’ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle sahillerde denize girmek geçici olarak yasaklandı.

Tekirdağ’da etkili olan poyraz fırtınası ile yapılan duyuruda, rüzgarın hızının artması ve deniz koşullarının tehlikeli hale gelmesi nedeniyle, üç ilçedeki plajlarda vatandaşların bugün boyunca denize girmelerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, tehlikeyi belirtmek amacıyla kırmızı bayrakları göndere çekti. Kıyıya gelen vatandaşlar uyarılarla karşılaşırken, görevliler denize girişlerin risk oluşturduğunu sık sık hatırlatıyor.

Öte yandan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de bölgede devriye görevini sürdürürken, araçlardan yapılan anonslarla vatandaşların can güvenliği için denize girmemeleri gerektiği yönünde uyarılar yapıyor.

Yetkililer, hava şartlarının normale dönmesinin ardından yasağın kaldırılacağını bildirdi.