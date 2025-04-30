Tekirdağ'da poyraz sonrası deniz yüzeyi kızıl yosunla kaplandı

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınasının ardından, Süleymanpaşa sahilinde kızıl yosun birikintileri oluştu.

Tekirdağ'da poyraz sonrası deniz yüzeyi kızıl yosunla kaplandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz fırtınasının ardından, Süleymanpaşa sahilinde kızıl yosun birikintileri oluştu.

Marmara Denizi’nde 4 gündür poyraz fırtınası etkili oluyor. Fırtınayla birlikte Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da deniz yüzeyinde hareketlenen kızıl yosunlar, sahil boyunca kıyıya sürüklendi. Zaman zaman fırtına sonrası yaşanan bu durum, sahil kesiminde dikkat çeken bir görüntü oluşturdu. Kıyıya vuran yosunlar nedeniyle denizin rengi yer yer kahverengiye dönerken, sahilde yer yer geniş alanlara yayılan yosun tabakası gözlendi.

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