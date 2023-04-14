Tekirdağ'da Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayı münasebetiyle artırdığı gıda denetimlerine devam ediyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, düzenli olarak gerçekleştirdiği gıda denetimlerini Ramazan ayının girmesiyle artırarak devam ettirdi. Yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle de pasta, şekerleme ve çikolata imalatı yapan fabrika ve imalathanelere yönelik düzenlediği denetimleri de artıran ekipler, Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren bir çikolata fabrikasını da denetledi.

Denetimlere bizzat katılarak üretimi yapılan gıda maddelerinin standartlara uygun olup olmadığını kontrol eden Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, "Halkımızın Ramazan ayında güvenilir gıdaya erişimi amacıyla 11 ilçemizde gıda denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşımızın sağlığı için gece gündüz demeden denetimlerine devam eden ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.