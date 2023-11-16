Tekirdağ'da rögar hırsızı kamerada

Tekirdağ Çorlu Eski Sanayi'de çekçek arabalı hırsız, rögar kapağını çalarken kameraya yakalandı.

Tekirdağ'da rögar hırsızı kamerada
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ Çorlu Eski Sanayi’de çekçek arabalı hırsız, rögar kapağını çalarken kameraya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde çekçek arabasıyla gezen bir hırsız, Eski Sanayi Çarşısı 2. Caddesi’nde yol üzerindeki kanalizasyon rögar kapağını gözüne kestirdi. Gece karanlığını ve çevrede kimsenin olmayışını fırsat bilen şahıs, rögar kapağını levye yardımıyla yerinden söküp çekçek arabasına koydu. Hırsızlık olayını gerçekleştiren hırsız olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerin zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Öte yandan sanayi çarşısında çok sayıda rögar kapağının çalındığı ortaya çıkarken, çalınan noktalara tedbir amaçlı araç lastiği koyan sanayi esnafı, hırsızlık olaylarına tepki gösterdi.