Tekirdağ'da ruhsatsız silah ele geçirildi

Tekirdağ’da polis ekiplerince bir araçta ve ikamette yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Kapaklı ilçesinde F.B.O. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada tabanca, şarjör ve 14 adet fişek ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesinde ise polis ekiplerince bir adreste durdurulan araçta yapılan kontrollerde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve şarjöre basılı vaziyette 8 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.