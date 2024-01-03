Tekirdağ'da ruhsatsız silah, muşta ve kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah, muşta ve kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah, muşta ve kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yapılan kontrollerde E.O. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, bir çocuğun üzerindeki aramalarda ise 1 adet muşta ele geçirildi. Hayrabolu Kabahöyük Mahallesi’nde yapılan eş zamanlı aramada da 1 adet tabanca, 267 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek ve 11 adet şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.