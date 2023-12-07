Tekirdağ'da ruhsatsız silaha geçit yok

Tekirdağ’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi’nde bir ikamete baskın yaptı. Adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 2 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör ve 1 adet dolu fişek ele geçirildi. Olayda 2 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Çorlu’da başka bir adreste bir şahıs üzerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör ve 6 adet dolu fişek ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde de bir şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet şarjör ve 9 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.