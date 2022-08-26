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Tekirdağ'da şafak operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ'da narkotik ve asayiş konularıyla ilgili aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. 16 hedef adrese yönelik düzenlenen operasyonda 6 şahıs yakalanırken silah, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Tekirdağ'da şafak operasyonu: 6 gözaltı
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Tekirdağ’da narkotik ve asayiş konularıyla ilgili aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. 16 hedef adrese yönelik düzenlenen operasyonda 6 şahıs yakalanırken silah, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipler, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ve Karadeniz Mahallelerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. 2 mahallede 16 hedefe yönelik düzenlenen şafak operasyonuna özel hareket polisi ve dronede destek verdi.

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Asayiş ve narkotik konularıyla ilgili aranan şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda polis ekipleri sabahın erken saatlerinde belirledikleri hedef adreslerde tek tek arama yaptı. Aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. Operasyona ilişkin gözaltına alınan 2’si aranan olmak üzere 6 kişi emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlem başlatılarak, sorgulamaları başlatıldı.

İHA
Editör

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