Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, hız yapmaktan sakınırken, yağmura yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Kuvvetli yağışın önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Tekirdağ’ın Değirmenaltı Mahallesinde ve sokaklarında aşırı yağmurdan dolayı su birikintileri oluştu. Kentte sağanak yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.