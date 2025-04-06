Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Aniden bastıran sağanak yağış, Süleymanpaşa ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle bazı caddeler adeta dereye döndü. Yağışın etkisiyle araçlar su birikintileri arasında ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar ise yol kenarlarında beklemek zorunda kaldı.

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Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.