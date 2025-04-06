Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.
Aniden bastıran sağanak yağış, Süleymanpaşa ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle bazı caddeler adeta dereye döndü. Yağışın etkisiyle araçlar su birikintileri arasında ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar ise yol kenarlarında beklemek zorunda kaldı.
Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.