Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini gösterdi

Tekirdağ'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış etkisini gösterdi.

Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini gösterdi
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer

Tekirdağ’da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış etkisini gösterdi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, kentteki yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş merkezlerinin girişlerinde ve çatı altlarında beklerken, yağmurun şiddeti sebebiyle mazgallarda yağmur suları birikti. Ulaşımın da olumsuz yönde etkilendiği kentte trafikte zaman zaman aksaklıklar yaşandı. Öte yandan, yaz mevsiminin kurak geçeceği endişesini duyan çiftçiler ise yağan yağmurla birlikte rahat nefes aldı.