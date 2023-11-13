Tekirdağ'da sağanak yağış sevindirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Tekirdağ’da sağanak yağış kendini gösterdi. Sağanak yağış, vatandaşları sevindirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da sağanak yağış bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar duraklara sığınırken, kimi vatandaşlar ise şemsiyesini açıp yoluna devam etti.

Sağanak yağış etkisini sürdürürken açıklamada bulunan vatandaşlardan Hasan Bedel, "Çok güzel bir sabaha uyandık. Beklediğimiz yağmurlar nihayet geldi. Çiftçilerimizin bu yağmura ihtiyacı vardı. Vatandaş olarak bizim de ihtiyacımız vardı. Memleket için bereketli olsun inşallah" dedi.