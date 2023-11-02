Tekirdağ'da sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini gösterdi.

Tekirdağ'da sağanak yağış
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da sağanak yağış etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş merkezlerinin girişlerinde ve çatı altlarında beklerken, hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise şemsiyelerini açıp yoluna devam etti. Öte yandan, kuraklık endişesini duyan çiftçiler ise yağan yağmurla birlikte rahat nefes aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman