Tekirdağ'da sağanak yağış

Meteoroloji'nin uyarılarından sonra Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini gösterdi.

Tekirdağ'da sağanak yağış
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Meteoroloji’nin uyarılarından sonra Tekirdağ’da sağanak yağış etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da beklenen yağış Süleymanpaşa ilçesinde etkisini gösterdi. Sağanak yağışla birlikte ilçenin işlek caddelerinden Hükümet Caddesi’nde tıkanmalar yaşandı. Yağışa vatandaşlar da hazırlıksız yakalanırken, hazırlıklı dışarıya çıkan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yoluna devam etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sağanak yağış etkisini sürdürüyor.