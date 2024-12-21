Tekirdağ'da sağanak yağış

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece akşam kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da sağanak yağış
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece akşam kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

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Tekirdağ’da sağanak yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.