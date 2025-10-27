Tekirdağ'da sağanak yağış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekerken, kısa sürede şiddetini artıran yağış trafiği de durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü Tekirdağ’da yağışların gece yarısına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.