Tekirdağ'da sağanak yağış
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün gece başlayan sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağışın ardından merkez ilçe genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.
Yağışın etkili olduğu bölgelerde özellikle yol kenarlarında ve düşük kotlu alanlarda biriken sular dikkat çekti.
Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların yer yer devam edebileceği öğrenildi.