Tekirdağ'da sağanak yağışta altyapı çöktü, rögarlar taştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'da beklenen sağanak etkisini gösterdi. Kısa sürede etkisini artıran sağanakta rögarlar taşarken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Tekirdağ’da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde rögar kapakları taştı, cadde ortasında adeta şelale manzaraları oluştu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek yağmurun dinmesini bekledi. Altyapının yetersiz kaldığı şehirde belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak için yoğun mesai harcadı.