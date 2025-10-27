Tekirdağ'da sağanak yağışta vatandaşlar kaçacak yer aradı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'da sağanak yağışta vatandaşlar kaçacak yer aradı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Aniden bastıran yağmur nedeniyle kent merkezinde yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, saçak altlarına ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Zaman zaman şiddetini artıran yağış, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Meteoroloji yetkilileri, yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.