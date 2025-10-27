Tekirdağ'da sağanak yağışta vatandaşlar kaçacak yer aradı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Aniden bastıran yağmur nedeniyle kent merkezinde yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, saçak altlarına ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Zaman zaman şiddetini artıran yağış, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.
Meteoroloji yetkilileri, yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.