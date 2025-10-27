Tekirdağ'da sağlık kadroları güçleniyor

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, son dönem atamalarla birlikte il genelinde sağlık kadrolarının önemli ölçüde güçlendiğini açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlimizde şimdi daha güçlüyüz" ifadesine yer verilerek, son üç ayda yapılan planlamalarla birlikte Tekirdağ’ın belirgin bir hekim gücüne ulaştığı belirtildi. 124. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 213 hekimin atanmasının ardından, 2025 yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile 13 uzman tabip, 8 uzman diş tabibi, 3 tabip, 1 diş tabibi ve 2 eczacının görevlendirmesinin yapıldığı bildirildi.

Ayrıca eş zamanlı olarak 2025/5 KPSS kapsamında 155 sağlık personeli kadrosunun ÖSYM yerleştirmesiyle belirlendiği, bu kişilerin atanma kararlarının ardından görevlerine başlayacakları ifade edildi.

Son olarak Bakanlık tarafından belirlenen 125. Devlet Hizmet Yükümlülüğü münhal kadroları doğrultusunda Tekirdağ’daki sağlık tesislerine 25 uzman ve 5 pratisyen olmak üzere toplam 30 hekim kadrosu tahsis edildi. Yeni hizmet binasında hizmete başlayan ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi’ne atanacak 11 uzman hekimin bölgedeki sağlık hizmet sunumunu üst seviyeye çıkaracağı belirtildi.

Açıklamada, "İlimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.