Tekirdağ'da şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve fişek çıktı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsünden tabanca ve fişek ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsünden tabanca ve fişek ele geçirildi.
Ergene Velimeşe Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araçta sürücü Ü.Y. isimli şahsın kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet 9 mm. çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.