Tekirdağ'da sahte altın operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da sahte altın operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, 2 Ağustos 2024 tarihinde beş kuyumcuya sahte altın satıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda bir araç ve iki şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi. Arama sırasında 118 adet 1 gram sahte altın, 119 bin 392 TL nakit para ele geçirildi.

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Operasyonda gözaltına alınan M.Y. ve S.K. isimli şahıslar hakkında "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı.