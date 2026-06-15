Tekirdağ'da Sakiler, ve Demet Akalın konseri

Tekirdağ Kiraz Festivali'nin son gününde sahne alan Sakiler ve Demet Akalın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Festival alanını dolduran vatandaşlar, sevilen sanatçıların şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Tekirdağ'da Sakiler, ve Demet Akalın konseri
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ Kiraz Festivali’nin son gününde sahne alan Sakiler ve Demet Akalın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Festival alanını dolduran vatandaşlar, sevilen sanatçıların şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’nin son gecesinde sahil dolgu alanında düzenlenen konser programında ilk olarak sahneye çıkan Sakiler grubu, sevilen eserlerini seslendirerek, hayranlarına müzik dolu anlar yaşattı. Sakiler’in ardından sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın ise hareketli şarkıları ve sahne performansıyla festival alanındaki coşkuyu daha da artırdı. Alanı dolduran vatandaşlar, konser boyunca cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şölen oluştururken, sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik ederek geceye renk kattı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Festival alanında zaman zaman yoğunluk yaşanırken, güvenlik ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.