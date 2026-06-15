Tekirdağ'da Sakiler, ve Demet Akalın konseri

Tekirdağ Kiraz Festivali’nin son gününde sahne alan Sakiler ve Demet Akalın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Festival alanını dolduran vatandaşlar, sevilen sanatçıların şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’nin son gecesinde sahil dolgu alanında düzenlenen konser programında ilk olarak sahneye çıkan Sakiler grubu, sevilen eserlerini seslendirerek, hayranlarına müzik dolu anlar yaşattı. Sakiler’in ardından sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın ise hareketli şarkıları ve sahne performansıyla festival alanındaki coşkuyu daha da artırdı. Alanı dolduran vatandaşlar, konser boyunca cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şölen oluştururken, sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik ederek geceye renk kattı.

Festival alanında zaman zaman yoğunluk yaşanırken, güvenlik ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.