Tekirdağ'da saman deposunda yangın: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir saman deposunda yangın çıktı. 4 kişinin yaralandığı yangında depo ve bir traktör zarar gördü.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı’nın Balabanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Depoda park halinde bulunan traktöre de sıçrayan yangın için olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri traktörü kül olmaktan kurtarırken, vücudunda hafif yanıklar oluşan ve dumandan zehirlenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangın uzun uğraşlar sonucu ikametlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.