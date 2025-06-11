Tekirdağ'da sanal devriyede 13 kişiye soruşturma
Tekirdağ'da Siber Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye çalışmaları sonucunda toplam 13 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ’da Siber Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye çalışmaları sonucunda toplam 13 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, 31 Mayıs ile 6 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında çeşitli suçlara karıştığı belirlenen şahıslara yönelik işlem yapıldı. Yürütülen denetimlerde, 2 kişi devlet büyüklerine ve kamu görevlilerine yönelik hakaret, 2 kişi terör propagandası, 1 kişi müstehcenlik, 1 kişi yasa dışı bahis, 2 kişi halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve 5 kişi de uyuşturucuya özendirme ile ’Ateşli Silahlar Kanunu’na Muhalefet’ suçlarından olmak üzere toplam 13 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.