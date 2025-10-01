Tekirdağ'da sanayi tesislerine gece denetimi
Tekirdağ'ın Ergene ve Çorlu ilçelerinde sanayi tesislerinde gece saatlerinde emisyon ve atıksu denetimleri gerçekleştirildi.
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu ve gece 22.00-08.00 saatleri arasında sanayi tesislerinde emisyon ölçümleri yapıldı. Denetimlerde Çorlu Çayı ile Sinandede Deresi’ne deşarjı bulunan bazı sanayi tesislerinden atıksu numuneleri de alınarak, laboratuvara gönderildi. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda mevzuata aykırı emisyon salınımı ve atıksu deşarjı tespit edilen işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem başlatılacağı bildirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, mesai mefhumu gözetmeksizin denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.