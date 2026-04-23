Tekirdağ'da savaş gemisi ziyarete açıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Tekirdağ’da limana demirleyen Deniz Kuvvetleri’ne ait mayın avlama gemisi TCG Enez, vatandaşların ziyaretine açılarak yoğun ilgi gördü.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde özel bir limanda ziyarete açılan askeri gemide görevli personel, gün boyunca gelen ziyaretçilere geminin teknik özellikleri ve görevleri hakkında bilgi verdi. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, minikler ilk kez bir savaş gemisini yakından görme fırsatı buldu.

Aileleriyle birlikte gemiyi gezen çocuklar, 23 Nisan coşkusunu farklı bir deneyimle yaşadı. Ziyaret sırasında görevliler tarafından yapılan bilgilendirmelerle çocuklara denizcilik faaliyetleri ve geminin kullanım amacı aktarıldı.

Etkinlik, hem çocuklar hem de vatandaşlar için bayram gününe farklı bir anlam katarken, limanda zaman zaman yoğunluk oluştu.

Gemiyi gezen çocuklar ise "Daha önce böyle bir gemi gezmemiştim. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Komutanlar da bize bilgilendirdi" dedi.