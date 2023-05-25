Tekirdağ'da seçim güvenliği toplantısı

Tekirdağ’da Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Güvenliği Toplantısı düzenlendi.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi’nin kentte huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğg. Şahin Yenilmez, Piyade Albay Zeki Yavuz, Vali Yardımcısı Kaan Peker, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, S.G. Yüzbaşı Burak Akanpınar, kurum müdürleri ve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Yıldırım, “Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ilimizde huzur ve güven içerisinde geçti. Seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesine sağlayan tüm personele teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almak ve alınan tedbirlerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere burada toplandık. Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi’nin ülkemiz ve Tekirdağımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.