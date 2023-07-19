Tekirdağ'da Siber Şube 94 iş yerini denetledi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tüm ilçelerde eş zamanlı yasa dışı bahis, kumar/oyun makineleri ve Siber Denetim Uygulaması yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis, kumar/oyun makineleri ve Siber Denetim Uygulaması’nda il merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde eş zamanlı olarak denetim yapıldı. Yapılan kontrol ve denetime, toplamda 25 ekip ve 86 personel katıldı. Uygulama neticesinde 94 iş yeri denetlenerek bin 67 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Aranma kaydı tespit edilen kişilerin ise yakalanması yapıldı.