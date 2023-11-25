Tekirdağ'da şiddetli lodos: Deniz çalkalanıyor

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında lodos fırtınasından dolayı çok sayıda gemi limana dönerken, uluslararası taşımacılık yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demirledi.

Tekirdağ'da şiddetli lodos: Deniz çalkalanıyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında lodos fırtınasından dolayı çok sayıda gemi limana dönerken, uluslararası taşımacılık yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi’nde öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürüyor. Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan Tekirdağ’daki küçük balıkçı tekneleri, rıhtıma çekerek fırtınanın geçmesini bekledi. Denizlerde uluslararası taşımacılık yapan çok sayıda büyük gemide Tekirdağ açıklarında demirledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Fırtına sebebiyle dev dalgalar kıyıları dövmeye devam ediyor. Dalgaların etkisiyle kıyılarda denizin aşırı çalkalanmasından dolayı yer yer denizin rengi değişti.